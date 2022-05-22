Експерт переконаний, що інтереси України полягають не в тому, щоб вигнати РФ зі своєї території, а в тому, щоб Росія ніколи більше не становила загрозу для нас.

Відмова країн від російських енергоресурсів може перетворити Росію на регіональну країну, а наслідки вторгнення в Україну відчуватимуть на собі ще три-чотири покоління росіян.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

"Якщо світ буде менше залежати від викопного палива, Росія просто повернеться туди, де була 500 років тому. Це буде така порівняно невелика регіональна країна, яка має якусь амбіцію, але нічого не має для того, щоб її підтримувати. І це відповідає інтересам України — вони полягають не в тому, щоб вигнати останніх російських солдатів зі своєї території, а в тому, щоб Росія ніколи більше не становила загрозу для України", - заявив експерт.

Пекар також зазначив, що найбільше санкцій проти Росії ввів сам президент країни-окупанта Володимир Путін.

"Серед усіх світових лідерів найбільше санкцій на російську економіку наклав не Джо Байден і не Олаф Шольц, і не Борис Джонсон, не Емманюель Макрон і не Володимир Зеленський навіть, а Володимир Путін. Це ті втрати, яких російська економіка зазнає від повної перебудови на військові рейки, відмови від сучасних економічних моделей і занурення в якийсь абсолютний сталінізм", - зазначив експерт.

Пекар підкреслив, що Росія сама на себе накладає санкції.

"Вона, по суті, сама на себе накладає ембарго, відмовляючись від торгівлі з певними країнами за якісь їхні справжні або вигадані провини... ніхто зі світових лідерів не зробив для падіння російської економіки стільки, скільки зробив Володимир Путін. Я думаю, що російський народ буде вихаркувати це ще три або чотири покоління, можливо, ціле століття", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої на нас чекає контрнаступ і звільнення окупованих територій.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить в затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, в Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони", - зазначив він.

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