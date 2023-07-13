Максимальне скорочення переказів в річному вираженні було зафіксовано в травні 2023 року.

Вперше з березня 2022 року загальний обсяг переказів з Росії в сусідні країни, які влада РФ не відносить до "недружніх", скоротився.

Як повідомляє РБК з посиланням на дані центральних банків Казахстану, Грузії, Вірменії та Киргизстану, максимальне скорочення переказів в річному вираженні було зафіксовано в травні 2023 року.

У травні 2023 року в ці чотири країни було переведено 625,9 мільйона доларів, що на 33% менше, ніж у травні 2022 року. У квітні з Росії в чотири сусідні країни було відправлено 650,4 мільйона доларів.

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Як йдеться в матеріалі, на зниження обсягу переказів могло вплинути те, що частина росіян вже вивели наявні у них кошти за кордон. Крім того, однією з причин могли стати обмеження на перекази, які банки вводять, побоюючись вторинних санкцій.

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У березні 2022 року ЦБ Росії заборонив переводити понад п'ять тисяч доларів. Пізніше обмеження були значно пом'якшені.

З квітня 2022 року сумарний обсяг переказів з Росії до Казахстану, Грузії, Вірменії та Киргизстану зростав.

За підсумками 2022 року росіяни "витягли" з рахунків близько 40 млрд доларів, що підвело Центрбанк РФ до межі валютного розорення. Станом на 28 квітня 2023 року загальний обсяг доларів в російських банках скоротився до мінімальних значень більш ніж за 10 років.

Повідомлялося, що центральний банк РФ переживає один з наймасштабніших відтоків валюти за всю історію існування організації. Клієнти масово виводять гроші з рахунків.

Валютний ринок РФ "збіднів" на долари, євро та китайський юань. Росіяни стикаються з труднощами при купівлі цих валют. На тлі такої тенденції місцеві банки активно намагаються зайняти юані у Центрбанку. Їх загальний борг перед відомством до середини квітня збільшився на 3,5 млрд юанів.

При цьому в ЦБ намагаються зробити вигляд, що дефіциту валюти в РФ не існує: станом на березень рівень ліквідних активів в російських банках досягав 55 млрд доларів, які покривали 46% коштів росіян.

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