З них 300 підприємств вже працюють.

Вже 500 підприємств з різних регіонів України переміщені в західні області в рамках програми евакуації із зони бойових дій.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram-каналі.

"В умовах воєнного стану продовжуємо працювати над збереженням українського бізнесу, який знаходиться в зоні бойових дій. Вже півтисячі підприємств переміщені в безпечні локації", - написав він.

Гетманцев також зазначив, що 300 з цих підприємств вже продовжили свою роботу.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Кабінет міністрів з початку повномасштабної війни почав приймати заявки щодо евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України. Підприємствам створюються умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.