Виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за 3 місяці в розмірі 2220 грн на кожного члена.

Близько 500 тисяч українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 грн в рамках меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп отримають додаткові до державних програм грошові виплати. Відповідно до укладеного меморандуму, виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб.

В рамках програми планується охопити додатковою до державних програм підтримкою близько 500 тис. осіб.

"Станом на сьогодні завдяки співпраці з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями реалізуються програми грошових виплат, які надаються людям додатково до державних допомог, на загальну суму 9,6 млрд грн. За рахунок цих коштів більше 2 млн людей, які постраждали від війни, з найбільш вразливих категорій отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 грн на місяць строком від 1 до 3 місяців", - сказала міністр Марина Лазебна.

Як повідомляв УНІАН, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надаватиме додаткову допомогу українським переселенцям з найбільш уразливих категорій населення, зокрема, багатодітні родини з маленькими дітьми та дітьми з інвалідністю отримають по 2200 грн на кожного члена сім’ї.

Вас також можуть зацікавити новини: