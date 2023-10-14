За словами першої леді, як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов'язання подолати гендерний розрив в оплаті праці за найближчі сім років.

Уряд України розробив та затвердив стратегію, згідно з якою в Україні буде скорочено розрив у зарплатах чоловіків та жінок. До 2030 року планується зменшити розрив в оплаті праці з 18,6% до 13,6%.

Про це як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, заявила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на заході "На шляху впровадження Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року і відбувся внесок партнерів у цей процес", який проводився за участю першої леді України Олени Зеленської.

За словами першої леді, як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов'язання подолати гендерний розрив в оплаті праці за найближчі сім років.

Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці;

сприяти подоланню стереотипів та дискримінації щодо професій за ознакою статі;

створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків.

Зарплати під час війни

У 2024 році зросте мінімальна зарплата. Кабінет міністрів у проекті державного бюджету України на 2024 рік закладе двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Пріоритетом номер один, як і в цьому році, буде сектор безпеки і оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди - все це максимально для нас важливо. Другий акцент бюджету - зарплати, лікарів, вчителів та соціальні виплати. Плануємо в наступному році двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати, закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО та інші виплати", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, ще одним пріоритетом у проекті державного бюджету на 2024 рік стане швидке відновлення.

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