Це обмеження - чергове розширення торгового ембарго, яке ввели ще у 2016 році.

Україна з квітня заборонила ввозити з Росії на свою митну територію 25 видів продукції.

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Серед заборонених до імпорту з Росії виявилася пшениця, соняшникова олія, миючі засоби, газетний папір, картон, Туалетний папір, серветки, упаковка з целюлози, дріт з легованих сталей, інструменти для буріння і запчастини до них, залізничні осі та колеса.

Зазначається, що це - чергове розширення торгового ембарго, яке ввели ще у 2016 році.

До списку, зокрема увійшли:

пшениця;

соняшникова олія;

миючі засоби;

Туалетний папір, серветки;

інші види паперу та картону;

скатертина;

ящики та мішки, тара з паперу, картону, целюлозної вати;

дроту.

Розширення ембарго затверджено постановою Кабінету Міністрів № 269. Повний список продукції вказано в додатку до документа.

Постанова набуде чинності за 10 днів після опублікування.

Що цьому передувало

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Україна у 2020 році впровадила заходи щодо заборони імпорту російської продукції на суму, еквівалентну 18 мільярдів гривень на рік.

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Автор: Ганна Нагорна