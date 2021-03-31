Україна з квітня заборонила ввозити з Росії на свою митну територію 25 видів продукції.
Читайте такожРосія розширила санкційний список проти українських компанійВідповідна постанова Кабміну опублікована на його офіційному сайті.
Серед заборонених до імпорту з Росії виявилася пшениця, соняшникова олія, миючі засоби, газетний папір, картон, Туалетний папір, серветки, упаковка з целюлози, дріт з легованих сталей, інструменти для буріння і запчастини до них, залізничні осі та колеса.
Зазначається, що це - чергове розширення торгового ембарго, яке ввели ще у 2016 році.
До списку, зокрема увійшли:
- пшениця;
- соняшникова олія;
- миючі засоби;
- Туалетний папір, серветки;
- інші види паперу та картону;
- скатертина;
- ящики та мішки, тара з паперу, картону, целюлозної вати;
- дроту.
Розширення ембарго затверджено постановою Кабінету Міністрів № 269. Повний список продукції вказано в додатку до документа.
Постанова набуде чинності за 10 днів після опублікування.
Що цьому передувало
- За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Україна у 2020 році впровадила заходи щодо заборони імпорту російської продукції на суму, еквівалентну 18 мільярдів гривень на рік.
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