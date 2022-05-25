Середня зарплата по всіх актуальних вакансіях в травні в столиці становить 29 200 грн.

В Києві середня зарплата у травні становить 29,2 тис.грн.

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-релізі за результатами дослідження експертно-кадрового порталу grc.ua.

"Київ завжди був привабливим містом для працевлаштування. У Києві пропонують і найвищі зарплати. Середня зарплата по всіх актуальних вакансіях в травні в столиці становить 29 200 грн. Це відчутно більше, ніж в інших регіонах з високою середньою заробітною платою", - йдеться в дослідженні.

При цьому наголошується, що в п'ятірці регіонів-лідерів за розміром середньої зарплати в травні - Полтавська область (22,3 тис.грн), Львівська область (21,6 тис. грн), Одеська область (21 тис. грн) та Івано-Франківська (19,4 тис. грн).

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ увірвалася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Станом на 21 квітня в Україні почав оживати малий бізнес. Число не працюючих підприємств за місяць знизилося з 42% до 26%.

За даними НБУ станом на 3 травня майже кожна п'ята українська компанія не працювала через війну.

Станом на 4 травня в Україні через війну середня зарплата знизилася на 10%.

Вас також можуть зацікавити новини:

Український банк співпрацює з новою платіжною системою з США: що це означає

Інфляція під час війни: у Нацбанку розповіли, що в Україні буде з цінами до кінця року

У НБУ розповіли, що війна зробить з економікою України