До п’ятірки професій з найнижчими зарплатами у квітні увійшли фахівці сфери медицина та фармацевтика.

Середня заробітна плата з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знизилася на 10%.

Як повідомляється в експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, середня заробітна плата у квітні у всіх відкритих вакансіях на кадровому порталі складала 18 тисяч 700 гривень.

"Варто зазначити, що досить високий рівень медіанної зарплати пояснюється тим, що структура пропозицій по професійним сферам зараз дуже змінилася порівнюючи з довоєнним періодом. Найменше постраждала від кризи на ринку праці ІТ-галузь. Тож, не зважаючи на те, що зараз компанії різних секторів економіки або вже повернулися до роботи, або починають процес відновлення своєї діяльності, частка пропозицій роботи для ІТ-фахівців значно перевищує пропозиції роботи для представників інших професій", - йдеться в повідомленні.

Тобто, як зазначається в дослідженні, найвищі зарплати в IT-сфері формують достатньо високий показник середньої зарплати.

"В ІТ-сфері зарплати завжди були високими, не знизилися вони й зараз. В середньому по всім регіонах України айтішникам у квітні пропонують 108 100 грн, в минулому місяці середня заробітна плата в ІТ-сфері складала 86 500 грн", - йдеться в повідомленні.

Також до п’ятірки професійних сфер, в яких у квітні пропонують високі зарплати, увійшли спеціалісти сфери маркетинг, реклама, PR з середньою місячною виплатою 26 600 грн, фахівці зі сфери видобуток сировини (26 500 грн), а також спеціалісти сфери будівництва (25 300 грн).

При цьому до п’ятірки професій з найнижчими зарплатами у квітні увійшли менеджери з персоналу (15 500 грн), фахівці сфери медицина, фармацевтика (14 900 грн), фахівці сфери HoReCa (14 000 грн). Найнижчі зарплати у квітні в середньому пропонують у сільському господарстві (13 300 грн) та в автомобільному бізнесі (11 000 грн).

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Станом на 21 квітня в Україні почав оживати малий бізнес. Число підприємств, що не працюють, за місяць знизилося з 42% до 26%. За даними НБУ станом на 3 травня майже кожна п'ята українська компанія досі не працює через війну.

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