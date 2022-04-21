Кількість непрацюючих підприємств за місяць знизилася з 42% до 26%.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, малий бізнес в Україні поступово повертається до роботи: кількість непрацюючих підприємств за місяць знизилася з 42 до 26%.

Як повідомила прес-служба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), про це свідчать результати другої хвилі опитування серед представників малого та середнього бізнесу (МСБ).

"Істотно скоротилася кількість непрацюючих підприємств - зараз таких 26%, в той час, як місяць тому їх було 42%. З опитаних нами малих бізнесів 17% вже відновили роботу після тимчасового припинення і ще 23% готуються до відновлення. Також збільшилася кількість підприємців, які працюють в повному обсязі – - з 13 до 20%", - йдеться в повідомленні.

Серед вимушених обмежень - скорочення географії діяльності, перехід в онлайн, закриття частини відділень/торгових точок. Відновити повноцінну роботу компанії не можуть переважно через відсутність замовлення, зниження активності клієнтів, скорочення проектів.

Дещо покращилася оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. Зараз 40% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 32%. Ще 15% мають резерви на один місяць. Разом з тим 12% повідомляють, що зможуть протриматися півроку, а 6% - рік і більше. Кількість бізнесів, які вже вичерпали свої фінансові резерви, практично не змінилася і становить 26% від загальної кількості респондентів.

Ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам майже не зазнала змін За останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують 25% компаній, причому 5% продовжують це робити з додатковими або авансовими виплатами. Однак 27% були змушені скоротити виплати, а 22% не мають ресурсів для виплати заробітної плати, тому 15% відправляють співробітників у неоплачувану відпустку, а 9% змушені частково або повністю звільняти персонал.

Переважна більшість підприємців МСБ, а саме 71%, нікуди не перевозили свій офіс або виробництво, тільки 11% провели релокацію на захід України, а 4% - за кордон. Також деякі підприємці повідомляли про релокацію в центральні регіони України.

Втрати бізнесу від війни 40% респондентів оцінюють в суму до 10 тисяч доларів, ще близько третини, а саме 28%, – в діапазоні 10-50 тисяч, 15% – понад 100 тисяч. Про відсутність втрат повідомляють близько 6% МСБ. При цьому 20% опитаних бізнесів повідомляють про збиток майну або активів безпосередньо в результаті бойових дій. Орієнтовна сукупна сума збитку, заподіяного підприємцям-учасникам опитування, - близько 2 млн доларів.

Опитування проводилося з 14 по 20 квітня серед фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у проекті з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської Бізнес Асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяли участь 162 підприємці.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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