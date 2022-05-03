ВВП України у 2022 році скоротиться щонайменше на третину.

На третьому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України частка підприємств, які повністю припинили свою роботу в Україні знизилася з 32% до 17%, проте до кінця року очікується падіння ВВП на третину.

Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ Бізнес.

"Стратегічною перевагою України є працююча банківська система, яка допомагає українській економіці приходити до тями після шоку. Результати наших опитувань свідчать, що частка підприємств, які повністю припинили свою роботу, знизилася з 32% в перші тижні березня до 17% на кінець квітня", - зазначив Шевченко.

Глава НБУ також зазначив, що втрати від війни будуть дуже значними.

"Економіка буде відновлюватися, але втрати від війни будуть значними. Ворог продовжує підступно вбивати наших громадян, знищувати будинки і виробничі потужності. Значно зросла міграція, порушилися виробничі зв'язки між регіонами. За нашими оцінками, ВВП в 2022 році скоротиться щонайменше на третину", - зазначив Шевченко.

У НБУ зазначили, що Україна потребуватиме фінансування.

"Україна потребуватиме значного фінансування. З початку війни ми отримали від міжнародних фінансових організацій та окремих країн понад 4,3 млрд доларів в еквіваленті. І я впевнений, що допомога буде зростати. Це ще один фронт роботи уряду і НБУ", - підкреслив Шевченко.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

У перший день вторгнення, 24 лютого, Національний банк зафіксував офіційний курс гривні до долара на довоєнному рівні 29,25 грн/дол.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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