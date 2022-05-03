Робоча банківська система є стратегічною перевагою України, зазначив очільник Нацбанку.

Майже кожна п'ята українська компанія досі не працює з початку повномасштабного вторгнення агресора в Україну.

Як повідомила прес-служба НБУ, про це написав у своїй колонці голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Стратегічною перевагою України є працююча банківська система, яка допомагає українській економіці оговтуватися після шоку. Результати наших опитувань свідчать, що частка підприємств, які повністю припинили свою роботу, знизилася з 32% у перші тижні березня до 17% на кінець квітня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Львів, Херсон, Миколаїв, Одесу та Маріуполь.

Російська влада назвала війну в українській державі "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" наших земляків.

Пізніше Кирило Шевченко спрогнозував, що до кінця року валовий внутрішній продукт України може впасти на третину.

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