Майже кожна п'ята українська компанія досі не працює з початку повномасштабного вторгнення агресора в Україну.
Як повідомила прес-служба НБУ, про це написав у своїй колонці голова Національного банку Кирило Шевченко.
"Стратегічною перевагою України є працююча банківська система, яка допомагає українській економіці оговтуватися після шоку. Результати наших опитувань свідчать, що частка підприємств, які повністю припинили свою роботу, знизилася з 32% у перші тижні березня до 17% на кінець квітня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Львів, Херсон, Миколаїв, Одесу та Маріуполь.
Російська влада назвала війну в українській державі "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" наших земляків.
Пізніше Кирило Шевченко спрогнозував, що до кінця року валовий внутрішній продукт України може впасти на третину.