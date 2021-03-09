В уряді шукають шляхи погашення боргів за "комуналку".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій, у тому числі провести відповідну роботу з інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Як повідомляє прес-служба уряду, таке доручення він дав за підсумками наради про стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги.

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"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дозволить погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може платити за комунальні послуги", - цитує прем'єра його прес-служба.

Крім того, глава уряду доручив Міністерству фінансів разом з Міністерством енергетики розробити механізм щодо розв'язання проблеми простроченої заборгованості, а Мінрегіону - спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в січні загальні виплати по субсидіях збільшилися на 1 млрд грн - до 7,5 млрд грн.

За даними Мінсоцполітики, в грудні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 3,047 млн громадян, а її середній розмір у порівнянні з листопадом збільшився менш ніж на 1% і склав 1615,39 грн.

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Автор: Дмитро Шварц