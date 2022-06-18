Також він перерахував скільки в Україні зруйновано житла, доріг, аеропортів і лікарень.

Інфраструктурні збитки, яких Україна зазнала від російської агресії, сягнули $104 млрд.

Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на виступ прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на британсько-українському інфраструктурному саміті.

"За словами прем’єр-міністра, вже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула $104 млрд. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн кв м житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тис. км доріг, 300 мостів, 12 аеропортів", – йдеться в повідомленні.

За даними голови уряду, Кабінет міністрів, міжнародні експерти та Європейська комісія оцінюють загальну вартість відбудови у 500-600 млрд євро.

Шмигаль вказав на те, що Україна вже почала відновлення постачання електрики, газу та води, відбудову доріг, мостів і житла на звільнених територіях.

На саміті прем’єр-міністр повідомив, що наступного місяця Кабмін представить План відновлення України. Він висловив переконання, що Велика Британія захоче долучитися до цієї відбудови.

Збитки від російського вторгнення в Україну оцінюють у сотні мільярдів доларів, порахувати їх точно наразі неможливо, оскільки російська агресія і руйнування, які вона завдає, не припиняються.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів веде перемовини і планує до кінця року залучити $20 млрд у вигляді грантової і кредитної допомоги на фінансування дефіциту державного бюджету.

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