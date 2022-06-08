Збитки українських рітейлерів внаслідок війни склали не менше 50 млрд грн.

Збитки мережевих вітчизняних рітейлерів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять 50,7 млрд грн.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Асоціацією рітейлерів України та Українською радою торгових центрів, які опитали 295 великих мереж і малих підприємців.

"Загальний обсяг прямих збитків торгової сфери оцінюється в 50,7 млрд грн (в середньому 30 475 грн на 1 кв.м площі пошкоджених торгових точок, або 17,4 млн грн на один пошкоджений магазин). За даними дослідження, з 50,7 млрд грн збитків 41% припадає на пошкодження будівель, приміщень магазинів, інженерних мереж, оформлення тощо", - йдеться в повідомленні Асоціації рітейлерів України.

Збитки за товарними залишками в магазинах (оцінка за закупівельною ціною) і втрати обладнання склали по 17%, втрати товару на складах – 14%, збитки складським, виробничим, офісним будівлям/приміщенням та обладнанню в них (які перебували у власності компаній) склали 9%, ще 2% становлять інші збитки.

Також наголошується, що реальна цифра прямих збитків буде набагато більшою, адже не було підрахунків загальних втрат рітейлу, куди повинні увійти недоотримані за три місяці війни прибутку з урахуванням їх постійного зростання. В результаті сума може бути в 3-4 рази більше.

"У розрізі товарних груп найбільше постраждали продовольчі мережі-60% від збитків по галузі. На другому місці - fashion-рітейлери, втрати яких склали 11% галузі торгівлі. У трійку найбільш постраждалих галузей торгівлі входять і продавці електроніки та побутової техніки – 7% від збитків по галузі", - йдеться в повідомленні.

Торгівля під час війни:

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