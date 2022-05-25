Потрібно подати одну з довідок як підставу для того, щоб надавач комунальних послуг зробив перерахування. Це - документ про проходження лікування, довідка переміщеної особи або документ про проходження служби у ЗСУ.

Якщо українці відсутні у своєму помешканні понад 30 діб, їм не нараховуватимуть плату за комуналку. Та спочатку потрібно підтвердити свою відсутність протягом цього тривалого терміну.

Про це заявила заступниця міністра громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляють "Факти ICTV".

Вона пояснила, що споживачі, якщо вони були відсутні понад 30 днів, повинні звернутися до надавачів послуг, щоб їм не проводили нарахування.

"Та це не стосується помешкань, які обладнані лічильниками, треба ці показники подавати, а саме – повторювати ті, які були раніше. Це не буде розповсюджуватися на послугу управління багатоквартирним будинком та не стосуватиметься послуги постачання тепла", – заявляє Хоцянівська.

Для того, щоб відсутнім понад 30 днів вдома українцям не нараховували комуналку, потрібно подати один з документів:

довідку про проходження лікування;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

довідку, яка свідчить про службу у ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів затвердив законопроекти, які пропонують ввести на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло й гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у законопроектах також будуть визначені компенсаторні механізми, які дозволять утримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.

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