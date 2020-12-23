У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в листопаді зросло на 1,1% без урахування коригування на ефект календарних днів і на 1,5% - з урахуванням коригування.

Спад промислового виробництва в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні – до листопада 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,3% після падіння на 5% у жовтні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в листопаді в річному вираженні впало на 0,1%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в листопаді зросло на 1,1% без урахування коригування на ефект календарних днів і на 1,5% - з урахуванням коригування.

У розрізі основних видів діяльності: у видобувній промисловості та розробці кар'єрів у листопаді цього року зростання виробництва у порівнянні з листопадом 2019 року склало 1,8%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 10%, а в переробній промисловості виробництво впало на 3,4%.

У розрізі основних промислових груп: річне зростання виробництва по товарах проміжного споживання склало 6,4%, по споживчих товарах тривалого використання – 17,4%, по енергії – 2,4%.

По інвестиційних товарах спостерігалося падіння виробництва на 18,7%, а по споживчих товарах короткострокового використання – 4,3%.

Спад виробництва

Спад промислового виробництва в Україні в жовтні 2020 року в річному вираженні – до жовтня 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 5% після падіння на 4,4% у вересні.

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Автор: Катерина Жирій