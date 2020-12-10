Виконання Україною зобов'язань перед міжнародними кредиторами розблокує наступні транші офіційного фінансування.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається фундаментом для відновлення української економіки.

Про це заявив глава Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу.

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"Співпраця з Фондом залишається фундаментом для відновлення української економіки. Фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів є критично важливим для здійснення запланованих бюджетних витрат. Без цієї підтримки фіскальний імпульс, необхідний для пожвавлення економіки, буде значно меншим, а відновлення – більш повільним», - сказав Шевченко.

Він зазначив, що виконання Україною зобов'язань в рамках угод з міжнародними кредиторами розблокує наступні транші офіційного фінансування. Це сприятиме зниженню вартості державних запозичень на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Хронологія подій

Раніше Міністерство інфраструктури повідомило, що в рамках проекту «Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження» планує залучити 65 млн дол. позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку на ремонт 183 кілометрів доріг у Луганській області.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час свого візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

8 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що Україна має знизити залежність від зовнішніх кредитних ресурсів.

8 грудня 2020 року Кабінет міністрів визнав доцільним залучення кредиту у розмірі 340 млн євро від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проекту «Програма з відновлення України».

9 грудня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Уряд України уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проектів у сферах транспорту та інфраструктури.

9 грудня 2020 року Європейський Союз надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги.

9 грудня 2020 року стало відомо про те, що Європейська комісія виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги після виконання певних умов.

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Автор: Катерина Жирій