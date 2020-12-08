Реконструкція дозволить зробити промисловий комплекс максимально сучасним і практичним з точки зору роботи персоналу.

У листопрокатному цеху "1700" ММК імені Ілліча Групи Метінвест завершується черговий етап реконструкції стану. Як повідомили на підприємстві, вже виконано монтаж нової гідравлічної моталки для змотування 32-тонних гарячекатаних рулонів.

"Реалізація даного етапу модернізації стану "1700" завершує масштабний комплекс робіт з підвищення конкурентоспроможності нашого рулонного металопрокату. Нова моталка дозволить розшити "вузькі місця" виробництва і розширити сортаментну лінійку продукції по товщині і класу міцності з необхідними для замовника показниками якості гарячекатаного рулону. Крім того, ми зможемо збільшити максимальну масу змотується рулону в діапазоні від 20 до 32 тонн в залежності від ширини смуги», - зазначив генеральний директор ММК імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

Інвестиції в проект склали понад 30 млн доларів. При цьому, спочатку планувалося інвестувати в проект 18 млн доларів. Група Метінвест прийняла рішення про додаткове фінансування, щоб зробити промисловий комплекс максимально сучасним і практичним з точки зору роботи персоналу.

Як повідомили на підприємстві, Нова гідравлічна моталка відрізняється від вже наявних в цеху рядом важливих технічних характеристик, таких як робота з смугою товщиною до 16 мм, шириною до 1600 мм і максимальною межею плинності при температурі змотування 400 МПа. Також конструкція забезпечує на порядок вище щільність змотування рулонів, збільшення їх зовнішнього діаметра до 2060 мм і ваги до 32 тонн. Змонтований агрегат може демонструвати швидкість змотування рулонів до 20 м/с, а його продуктивність становить до 2,5 млн тонн рулонного прокату на рік.

Повідомляється, що крім монтажу самої моталки були додатково побудовані пост управління, приміщення гідравлічної насосної станції, маслоподвала і підвищувальної насосної станції для забезпечення агрегату водою необхідного тиску, в яких розмістили всі допоміжні системи гідравліки, мастила та енергопостачання.

Електрообладнання встановлено в капітально відремонтованому приміщенні машзалу №2. Встановлені протипожежна сигналізація та огорожі безпеки, змонтовані нові мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепло - та газопостачання. Додатково встановлено електросилове та допоміжне оснащення, а також обладнання для листовідділення. Підсумкові інвестиції компанії склали 30 млн доларів. Генеральним підрядником проекту виступає "Метінвест-Інжиніринг".

«Для гідравліків, механіків, технологів, операторів моталок і персоналу, що обслуговує системи управління, представники виробника обладнання – компанії Primetals провели навчання. В умовах пандемії COVID - 19 воно проходило Дистанційно у форматі скайп-конференцій», - йдеться в повідомленні.

На даний момент фахівці вже приступили до гарячих пусконалагоджувальних робіт і налаштування параметрів моталки під різний сортамент продукції листопрокатного цеху «1700».

Нагадаємо, що в квітні 2020 року Група Метінвест залучила кредитну лінію на суму 9,8 млн євро для фінансування цього проекту. Покриття кредитної лінії здійснюється за рахунок Австрійської експортної гарантії, виданої експортним кредитним агентством Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (»OeKB"). Єдиним кредитором виступив банк Raiffeisen Bank International.

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Автор: УНІАН