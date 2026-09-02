У США анонсували перший політ найреволюційнішого авіалайнера

Літак планують створити у двох версіях - цивільній та військовій.

Перший політ прототипу революційного авіалайнера JetZero Z4 запланований на четвертий квартал 2027 року (раніше називали лише приблизні терміни), повідомила американська компанія JetZero.

Амбітний проєкт, який спочатку виглядав як фантастика, стає все більш реальним. Нещодавно JetZero отримала до 100 мільйонів доларів додаткового фінансування, яке планує спрямувати на прискорення розробки пасажирського літака.

JetZero Z4 можна без перебільшення назвати найбільш революційним авіалайнером – принаймні, якщо казати про реалістичні проєкти. Замість звичної конструкції з циліндричним фюзеляжем і окремими крилами Z4 отримає широкий несучий корпус, у якому фюзеляж і поверхні, що створюють підйомну силу, об’єднані в єдину конструкцію.

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Літак розрахований приблизно на 250 пасажирів і має долати відстані до 9 260 км. У JetZero кажуть, що незвичайна конструкція може скоротити споживання пального та викиди до 50% порівняно зі звичайними літаками, розрахованими на таку саму кількість пасажирів.

Станом на червень 2026 року прототип Jet1 був готовий на 40%. Його будує компанія Scaled Composites, яка входить до складу Northrop Grumman. Майбутні випробування мають надати інженерам цінні дані про аеродинаміку літака, його конструкцію та бортові системи.

Передбачається, що окрім пасажирської версії на його базі можуть створити літак-дозаправник та військовий транспортник.

Авіалайнери майбутнього – останні новини

Американська компанія Electra представила концепцію літака майбутнього в межах дослідницької програми NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050. Йдеться про великий авіалайнер, розрахований на понад 100 пасажирів. Він матиме двопрохідний салон, як у сучасних широкофюзеляжних літаках, але за габаритами відповідатиме вузькофюзеляжному авіалайнеру.

Крім того, цього року нідерландський стартап Elysian Aircraft представив оновлену концепцію електричного літака E9X, яка суттєво відрізняється від попередніх варіантів.

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