Поляки не хочуть ділитися з Україною ракетами для Patriot, - опитування

Позиції виборців різних партій суттєво відрізняються.

Більшість громадян Польщі не підтримує передачу Україні ракет-перехоплювачів для американських зенітних ракетних комплексів Patriot, які перебувають на озброєнні польської армії. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким центром IBRiS у другій половині липня на замовлення Radio ZET.

Згідно з результатами дослідження, лише 21,6% опитаних поляків позитивно ставляться до передачі Україні ракет для систем Patriot. При цьому 7,2% респондентів однозначно підтримують таке рішення, а ще 14,4% відповіли, що "скоріше за".

Водночас майже дві третини поляків – 64,4% – виступають проти передачі ракет Україні. Серед них 46,8% категорично не підтримують таку ініціативу, тоді як 17,6% обрали варіант "скоріше ні". Ще 14% учасників опитування не змогли визначитися зі своєю позицією.

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Ставлення до можливого постачання ракет Patriot Україні помітно залежить від політичних уподобань поляків, йдеться у публікації. Найбільше противників такого рішення серед виборців опозиційних політичних сил – "Права і Справедливості", "Конфедерації", "Конфедерації Польської Корони" та партії "Разом". У цій групі 82% респондентів не підтримують передачу ракет Україні. За такий крок виступають лише 10% опитаних.

Натомість серед прихильників правлячого табору ситуація протилежна. Майже половина – 49% – підтримує передачу Україні ракет для Patriot. Проти виступають 35% представників цієї групи, а решта не визначилися з відповіддю.

Скільки ракет Patriot має Польща

За інформацією Radio ZET, польські Збройні сили, ймовірно, мають у своєму розпорядженні близько 208 ракет для систем Patriot.

Опитування IBRiS на замовлення Radio ZET проводилося 21–22 липня 2026 року методом стандартизованих телефонних інтерв’ю CATI. У дослідженні взяли участь 1067 респондентів.

Виробництво перехоплювачів для Patriot - головні новини

Нагадаємо, раніше заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський заявив, що Польща має виробничі потужності та готова розпочати виробництво на своїй території ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot у співпраці з Україною. Посадовець сказав, що Польща є однією з країн, які заявили про здатність і готовність виробляти PAC-3 та розглядає виробництво засобів ураження PAC-3 у Європі як щось важливе, що зміцнює європейську безпеку.

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