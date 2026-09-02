Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ: хто ним став

Глава держави звільнив з цієї посади Геннадія Шаповалова.

Президент України Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ. Відповідний указ №853/2026 від 2 вересня оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України", - йдеться у документі.

Попереднім указом глава держави звільнив з цієї посали Геннадія Шаповалова.

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Новий командувач: що про нього відомо

Заїць - бригадний генерал, виходець із Десантно-штурмових військ. У 2014 році перебував на навчаннях в Криму, коли на півострів вдерлися російські окупанти. Зокрема, командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади, він вивів підрозділ на материкову частину України й далі служив у ДШВ.

Був начальником штабу - заступником командира 8 корпусу ДШВ Збройних сил України. У квітні 2026 року Заїць очолив 20-й армійський корпус.

Зміна командувача Сухопутних військ: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, Шаповалов був призначений у червні 2025 року. До нього посаду займав Михайло Драпатий. Після того, як 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України, в результаті чого було 12 загиблих і понад 60 поранених, Драпатий подав у відставку.

Він послався на те, що не впорався із обов'язками і "не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів", наслідком чого і стала загибель людей.

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