В Пентагоні пояснили, чому ідея превентивних санкцій не спрацює.

Сполучені Штати Америки не планують запроваджувати санкції проти Росії до вторгнення в Україну.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, пише Politico.

США розглядають загрозу жорстких санкцій як стримувальний фактор Росії.

"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, він може просто піти та зробити це. Тому ми відкладаємо це (санкції – УНІАН) і сподіваємось, що це може вплинути на розрахунки Путіна", – сказав Кірбі.

Водночас представник Пентагону наголосив, що західний альянс одностайний у сприйнятті загрози з боку Росії.

"Лідери, з якими ми зустрічалися у Брюсселі, а також у Литві і, звичайно ж, у Польщі, всі бачать ситуацію так само, як і ми. Вони вважають, що Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну", – відповів він.

Кірбі додав, що Путін відповідатиме за всі жертви, завдані Україні внаслідок вторгнення.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель запропонував Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалити пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі подальшого вторгнення в Україну.

Глава європейської дипломатії також заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити санкції на випередження. В ЄС цю ідею не підтримали.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі деталі санкцій. За її словами, у разі нового вторгнення в Україну Росію відріжуть від міжнародних фінансових ринків. Також вона не зможе отримати доступ до основних експортних товарів.

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