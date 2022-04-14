Кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне українським бійцям.

Українці зібрали 260 млн грн через додаток "Дія" на підтримку армії в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Українці, ми з вами неймовірні! Адже разом зібрали 260 мільйонів гривень на нашу армію через "Дію". Впевнений, що можемо зробити ще більше. Усі донати йдуть у фонд "Повернись живим", а вони добре знають, що закупити для українських військових", - написав він.

За його словами, тільки протягом одного тижня, з 4 по 10 квітня включно, фонд передав нашим захисникам на південний схід та інші напрямки понад 3,5 тисячі технічних засобів та обладнання. Серед них – тепловізійна, нічна та інша оптика (88 одиниць), засоби зв’язку (558 одиниць), ноутбуки, планшети, монітори (424 одиниці), квадрокоптери (96 одиниць), бронежилети (906 одиниць), шоломи (201 одиниця).

Крім цього, армія отримала снайперське обладнання, медикаменти та кровоспинні засоби, а ще позашляховики, адаптовані для українських воїнів.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні може перевищити позначку 20%.

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