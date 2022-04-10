Кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям.

Українці зібрали понад 250 млн грн через додаток "Дія" на підтримку армії в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Через "Дію" зібрали понад 250 млн гривень на українську армію. Головне - не зупинятися та підтримувати наших воїнів. Кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям", - написав він.

За його словами, за ці гроші фонд закупив для армії 12 206 бронежилетів, 5 660 шоломів, 12 666 засобів звʼязку, 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики, 2793 квадрокоптери, 11 військових безпілотних авіаційних комплексів, 1703 генератори та інші джерела живлення, 72 автомобілі, 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка).

Крім цього, армія отримала 1391 ноутбук, 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників, 309 одиниць саперного обладнання.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить майже 72 млн грн.

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