Замовником виступило Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради КМДА "Київський культурний кластер".

Київська міська державна адміністрація (КМДА) оголосила тендер на закупівлю алкогольних напоїв на майже 100 тисяч гривень.

Як свідчить тендерна документація, оприлюднена на сайті системи публічних закупівель Prozorro, замовником виступило Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський культурний кластер".

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 09 жовтня 2023 - 31 грудня 2023. У відкритих торгах перемогло ТОВ "Приват-Алко Трейдінг". Ця компанія запропонувала виконати умови тендеру за 97 999 тис. грн.

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Скандальні тендери

Від початку літа в Україні не вщухають скандали про те, як місцеві чиновники недоречно направляють бюджетні кошті під час війни на закупівлі сумнівної необхідності, ще і по завищеним цінам. Наприклад, в Дніпровському районі Києва чиновники закупили для цивільних укриттів 306 барабанів. На щастя, завдяки суспільному резонансу цей тендер скасували, чого не скажеш про 12 овочерізок по 130 тисяч гривень за одиницю та електросковороду – за 720 тисяч гривень, які все ж купили.

Крім того, столичні чиновники виділили цього року на будівництво Кільцевої дороги 872 мільйони гривень, що майже відповідає фінансуванню ремонтів тих самих відрізків цієї дороги за попередні 5 років. До речі, одні і ті ж дільниці автошляху ремонтуються щороку.

"Відмітилась" і Івано-Франківщина. Тут, наприклад, на облаштування клумб в області направили 1,2 млн грн.

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