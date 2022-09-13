Пільги надані на період з березня по травень цього року.

Київрада надала столичному бізнесу пільги на оплату податку за землю на період з березня по травень цього року.

Як повідомляється на офіційному сайті київської влади, рішення підтримали сьогодні на засіданні Київради 71 депутат.

Так, депутати внесли зміни до рішення Київради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Київ", встановивши з 1 березня до 31 травня 2022 року ставку земельного податку за земельні ділянки у столиці, нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі 0% від їх нормативної грошової оцінки землі.

Відео дня

Коментуючи це рішення мер столиці Віталій Кличко зазначив, що це рішення – важливий крок для підтримки столичних підприємців.

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

18 березня Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

Вас також можуть зацікавити новини: