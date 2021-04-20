Перевірки стануть більш ретельними.

Субсидії на оплату послуг ЖКГ в Україні будуть адресними, зміниться і процедура призначення.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, про що йдеться в сюжеті в "Сніданку з 1+1".

Субсидії-2021: що зміниться

Перепризначення грошової допомоги населенню на наступний період стартує з 1 травня. Претендентів на субсидії перевірятимуть більш ретельно: з'ясують наявність депозитів у банках, отримання кешбеків за покупки і дивіденди від цінних паперів, а також чи обмінюють вони валюту і купують цінні метали.

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Також перевірять і те, як часто претендент виїжджає закордон на відпочинок і у справах.

У Мінсоцполітики стверджують, що такий ретельний підхід виправданий, оскільки не всі ті, хто раніше отримував субсидію, потребував її.

Що цьому передувало

14 квітня Уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій і посилило вимоги при їх призначенні.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

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Автор: Юрій Годован