Субсидії на оплату послуг ЖКГ в Україні будуть адресними, зміниться і процедура призначення.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, про що йдеться в сюжеті в "Сніданку з 1+1".
Субсидії-2021: що зміниться
Перепризначення грошової допомоги населенню на наступний період стартує з 1 травня. Претендентів на субсидії перевірятимуть більш ретельно: з'ясують наявність депозитів у банках, отримання кешбеків за покупки і дивіденди від цінних паперів, а також чи обмінюють вони валюту і купують цінні метали.
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Також перевірять і те, як часто претендент виїжджає закордон на відпочинок і у справах.
У Мінсоцполітики стверджують, що такий ретельний підхід виправданий, оскільки не всі ті, хто раніше отримував субсидію, потребував її.
Що цьому передувало
- 14 квітня Уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій і посилило вимоги при їх призначенні.
- У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.
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