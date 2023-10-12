Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,32 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 12 жовтня, подорожчав на 5 копійок – до 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні знову не змінився і становить 40,70 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,70 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,32 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 12 жовтня, знову залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 5 копійок і складає 40,80 грн за євро.

На сьогодні, 12 жовтня, офіційний курс гривні до долара встановлений Національним банком на рівні 36,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з показником попереднього дня.

Офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,64 грн/євро, тобто гривня послабшала на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

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