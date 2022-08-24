Російська економіка уникла краху, який багато хто передбачав після 24 лютого. Підвищення цін на експорт нафти пом'якшили вплив, але деякі все ж відчули на собі їх вплив.
Про це пише Reuters.
Спочатку повідомлялося, що економіка РФ скоротиться більш ніж на 12% в поточному році, що перевищило б падіння виробництва, що спостерігалося після розпаду СРСР і під час фінансової кризи 1998 року. Тепер же Міністерство економіки очікує скорочення на 4,2%.
Високі світові ціни на енергоносії допомогли Кремлю скоротити бідність і нерівність, незважаючи на нищівні західні санкції та інфляцію. Деякі економісти порівняли поточну ситуацію з пандемією COVID-19, коли влада збільшила виплати найбільш вразливим до кризи верствам населення.
Позитивне сальдо РФ, тобто різниця у вартості експорту та імпорту, збільшилася більш ніж втричі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року за перші сім місяців 2022 року до рекордних 166,6 мільярда доларів. Це стало можливим через те, що доходи різко зросли, а імпорт скоротився через санкції.
За даними Міністерства економіки, інфляція, яка злетіла до 20-річного максимуму в 17,8% у квітні, до кінця року складе 13,4%. Жорсткий контроль за капіталом допоміг зміцнити рубль більш ніж на 25%, що в свою чергу допомогло приборкати інфляцію і зупинити панічні покупки.
Офіційні дані показують, що споживчі ціни в цьому році зросли на 10,7% в порівнянні з ростом на 4,7% за той же період 2021 року. За даними Росстату, з початку року ціни на окремі види товарів зросли майже в половину і це відбилося на незахищених верствах населення.
Водночас наразі для багатьох росіян за останні шість місяців мало що змінилося - вони відпочивають за кордоном, купують Західні товари, скаржаться на інфляцію, дивляться телевізор і підтримують Путіна.
Враховуючи, що ціни на енергоносії залишаться високими, навіть незважаючи на те, що країни ЄС намагаються відмовитися від російського газу і нафти, державна скарбниця продовжить поповнюватися.
Як раніше повідомляв УНІАН, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростував маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій".