Високі експортні ціни на енергоресурси дозволили Москві згладити ефект від санкцій.

Російська економіка уникла краху, який багато хто передбачав після 24 лютого. Підвищення цін на експорт нафти пом'якшили вплив, але деякі все ж відчули на собі їх вплив.

Про це пише Reuters.

Спочатку повідомлялося, що економіка РФ скоротиться більш ніж на 12% в поточному році, що перевищило б падіння виробництва, що спостерігалося після розпаду СРСР і під час фінансової кризи 1998 року. Тепер же Міністерство економіки очікує скорочення на 4,2%.

Високі світові ціни на енергоносії допомогли Кремлю скоротити бідність і нерівність, незважаючи на нищівні західні санкції та інфляцію. Деякі економісти порівняли поточну ситуацію з пандемією COVID-19, коли влада збільшила виплати найбільш вразливим до кризи верствам населення.

Позитивне сальдо РФ, тобто різниця у вартості експорту та імпорту, збільшилася більш ніж втричі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року за перші сім місяців 2022 року до рекордних 166,6 мільярда доларів. Це стало можливим через те, що доходи різко зросли, а імпорт скоротився через санкції.

За даними Міністерства економіки, інфляція, яка злетіла до 20-річного максимуму в 17,8% у квітні, до кінця року складе 13,4%. Жорсткий контроль за капіталом допоміг зміцнити рубль більш ніж на 25%, що в свою чергу допомогло приборкати інфляцію і зупинити панічні покупки.

Офіційні дані показують, що споживчі ціни в цьому році зросли на 10,7% в порівнянні з ростом на 4,7% за той же період 2021 року. За даними Росстату, з початку року ціни на окремі види товарів зросли майже в половину і це відбилося на незахищених верствах населення.

Водночас наразі для багатьох росіян за останні шість місяців мало що змінилося - вони відпочивають за кордоном, купують Західні товари, скаржаться на інфляцію, дивляться телевізор і підтримують Путіна.

Враховуючи, що ціни на енергоносії залишаться високими, навіть незважаючи на те, що країни ЄС намагаються відмовитися від російського газу і нафти, державна скарбниця продовжить поповнюватися.

Як раніше повідомляв УНІАН, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростував маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій".

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