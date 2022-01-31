Наразі програмою "єПідтримка" вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.

За тиждень українці витратили понад 88 млн грн для придбання лікарських засобів за програмою "єПідтримка".

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

"Наразі програмою "єПідтримка" вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішими за видами витрат стали:

книжкові магазини – 705 млн грн;

кінотеатри – 488 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

ліки – 88 млн грн.

Нагадаємо, ініційована президентом України Володимиром Зеленським програма "єПідтримка" спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня Кабінет міністрів розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.