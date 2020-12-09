За оцінками відомства, втрати становлять 0,04 - 0,06 пункти в розрахунку за рік.

У Мінекономіки заявили, що впровадження карантину вихідного дня в листопаді не матиме істотного впливу на економічні підсумки 2020 року - за оцінками відомства, втрати становлять 0,04 - 0,06 п.п. в розрахунку за рік.

Про це йдеться в огляді департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

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"Враховуючи структурні особливості коронакризи, основний удар припав на малі та середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансову систему, що дозволило уникнути фінансової дестабілізації та продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери", - йдеться в огляді.

"Враховуючи, що частка МСП, діяльність яких потрапляє під дію заборони та жорстких обмежень у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва, незначна і становить всього 6,2% (у 2019 році), а також пристосованість окремих видів економічної діяльності до нових умов ведення бізнесу (онлайн продажі, робота на доставку, zoom конференції та переговори й т.ін.) за підсумками року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8% -5,0% (р/р)", - додали в Мінекономіки.

Зазначається, що окремим негативним фактором впливу до кінця року є спадна динаміка в сільському господарстві.

Карантин в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада. Уряд відмовився від адаптивного карантину і встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

2 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін не буде продовжувати карантин вихідного дня.

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Автор: УНІАН