Глава МЗС Польщі вважає співучасниками з поширення російської пропаганди тих, хто звинувачує Україну у тому, що російські дрони потрапили у повітряний простір Польщі.

Проникнення російських ударних дронів до повітряного простору Польщі не трапилося випадково. Водночас, яку кінцеву мету переслідували російські загарбники цією атакою, треба питати у військових експертів, заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Зокрема, у нього запитали, чи може він підтвердити, що російські дрони були спрямовані у Польщу з метою атаки на логістичний центр у Жешуві, куди надходить західна допомога перед відправкою до України.

"Я не можу підтвердити або заперечити це, бо дрони були збиті. Тому, ви лише можете екстраполювати [оцінювати, робити висновки - УНІАН] з причини, і вам потрібно поговорити з військовими експертами, аби бути впевненим", - сказав Сікорський на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві, передає з місця подій кореспондент УНІАН.

Глава МЗС Польщі додав, що йому відомо про спекуляції з цього приводу у пресі, але він не у позиції, щоб підтвердити або заперечити це. Як додав Сікорський, це проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі й НАТО є моментом істини, оскільки ці дрони перетнули польський повітряний простір не лише зі сторони України, а й також Білорусі.

"Повітряна боротьба тривала сім годин. Тож, це не трапилось випадково. І усі, хто кажуть, що це була українська провокація - є автором або добровільним співучасником російської пропаганди. Ми повинні бути дуже обережними, щоб не повторювати дезінформацію, не допомагати поширенню фейкових новин. Ми впевнені, що то були російські дрони і це була російська операція", - наголосив Сікорський.

Своєю чергою, як додав Сибіга, українська сторона повідомляла польську сторону про дрони, які направлялися в повітряний простір Польщі і порушили повітряний простір цієї країни. "Українська сторона готова й далі співпрвцювати для того, щоби спільно з нашою братньою Польщею протистояти таким викликам у нашому спільному безпековому просторі, і спільно захищати наше небо", - сказав Сибіга.

Ситуація з російськими дронами над Польщею - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 вересня декілька російських безпілотників опинилися у небі над Польщею. Останній дрон збили о 6:45 ранку. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що порушення повітряного простору не були випадковими або пов’язаними з навігаційними збоями — цього разу дрони навмисно летіли з території Білорусі.

Після цього стало відомо, що Польща вирішила переймати досвід України зі збиття дронів. Зокрема, Україна та Польща домовилися щодо співпраці стосовно протидії безпілотникам.

