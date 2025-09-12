За даними видання, американські посадовці вже обговорювали поступовий арешт російських активів.

США запропонують країнам "Великої сімки" створити правовий механізм для арешту заморожених російських активів та розглянути можливість їхнього використання для фінансування оборони України. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, американські високопосадовці вже обговорювали з європейськими колегами ідею поступового арешту заморожених російських активів, щоб посилити тиск на Москву і змусити її до перемовин про завершення російсько-української війни.

На які конкретно цілі буде запропоновано використати заморожені російські активи, видання не уточнює.

Зазначається, що Канада, яка головує в G7, скликала в п'ятницю зустріч міністрів фінансів групи, щоб обговорити подальші заходи щодо посилення тиску на Росію.

Водночас видання нагадує, що основна частина з близько 300 мільярдів євро заморожених російських активів знаходиться в Європі.

Але у Єврокомісії, за даними ЗМІ, інші плани стосовно російських активів. Начебто ЄС планує передати Україні заморожені російські активи на 200 мільярдів євро для відбудови, але лише після завершення російсько-української війни.

Російські активи в Європі

Як повідомляв УНІАН, на Заході заморожено близько 300 мільярдів доларів російських валютних резервів — це приблизно половина всіх активів Центробанку РФ на початок вторгнення в Україну. Більша частина з них – це державні облігації, банківські депозити.

Розмови про конфіскацію російських активів тривають вже не перший рік. Ще наприкінці 2023 року, США запропонували робочим групам G7 розглянути шляхи конфіскації $300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Втім у ЄС тоді боялися наслідків такого кроку.

Разом з тим, 28 червня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Франція близька до ухвалення закону, який стосується конфіскації російських активів.

