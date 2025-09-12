Новий міст з'єднає регіони Лючжі та Аньлун на південному заході Китаю.

Китайські інженери завершили будівництво найвищого мосту у світі. Про це повідомляє BILD.

Висота мосту через каньйон Хуадцзян становить 625 метрів – це приблизно вдвічі вище Ейфелевої вежі. Довжина мега-споруди становить близько трьох кілометрів. Відкрити міст хочуть вже в цьому місяці.

Міст з'єднає регіони Лючжі та Аньлун на південному заході. Це значно спростить мандрівникам дорогу через гори. На об’єкті передбачено оглядовий майданчик, скляний ліфт, кафе, а також місце для екстремального виду спорту – банджі-джампінгу.

Міст вже випробували на міцність. Щоб довести надійність конструкції, китайці завезли на міст майже 100 вантажних авто загальною вагою 3360 т і п'ять днів перевіряли міцність найбільш вразливих точок конструкції. Жодних відхилень помічено не було.

Відомо також, що конструкцію обладнали гнучкими підвісами, які захищають її навіть від землетрусів.

Будували міст в екстремальних умовах три з половиною роки. Китайські робітники зіткнулися з крутими схилами, нестабільними ґрунтами, штормами і високою вологістю.

Інші китайські мега-проєкти

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай розпочав будівництво гігантської дамби в Тибеті. Будівництво греблі, яка складається з п'яти електростанцій, коштуватиме майже 143,8 млрд євро. Очікується, що гребля буде виробляти 300 млрд кіловат-годин електроенергії на рік.

Також у цьому році повідомлялося, що китайці будують "бункер кінця світу" – військове місто, яке повинно перевершити американський Пентагон. Комплекс розташований за кілька кілометрів на південний захід від Пекіну.

