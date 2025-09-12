Він наголошує, що нам потрібне гарантоване завершення війни.

Україна не планує віддавати Росії свою територію під порожні обіцянки закінчення війни. На цьому у своєму виступі на щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну, - такого не буде. І це не рішення. Це пауза. Як після 2008-го та Грузії. Як після 2014-го й Криму та Донецька", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що нам потрібне гарантоване завершення війни.

"Потрібна гарантована безпека для нас, для України, для українських дітей. Нам потрібна гарантована відповідальність Росії за те, що вона зробила проти України, проти українців, проти наших українських дітей", - підкреслив президент.

Він зауважив, що саме Сполучені Штати Америки мають і можуть надати такі системи протиповітряної оборони, таку якість і кількість бойових літаків, щоб "у межах багатокомпонентної системи захисту передусім неба ми змогли - разом із партнерами у Європі - зупинити терор Росії".

"І це точно примусить Росію до закінчення війни. Тим більше сам Путін підказує своїми діями, що це варто зробити. Саме такий має бути справді сильний висновок після російських дронів на Польщу", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що коли ми говоримо про гарантії безпеки для нас в Україні, насправді це - гарантії безпеки для всіх у Європі.

"Ми повинні знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію заради закінчення війни. Росія все одно вже не перестане бути постачальником сировини для Китаю та політично залежною від Китаю - такий вони обрали собі шлях і надто багато пройшли по ньому. Але треба знайти відповідь, як мотивувати Китай стати на шлях без війни. І це теж багато в чому залежить від сили Америки та Європи, від сили "сімки", - зауважив глава держави.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський висловився про катастрофічну ситуацію в окупованому Росією Донецьку. Він підкреслив, що треба подивитися, що саме Росія несе на українську землю, зазначивши, що "чим ближче підходить Росія, тим очевидно менше стає життя".

Говорячи про Донецьк, Зеленський зауважив, що колись це було одне з найбагатших та найсильніших міст України, утім це місто "росіяни примудрились довести до стану, коли нормально жити там просто неможливо".

