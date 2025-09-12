Apple нібито збирається випустити такий смартфон до 20-річчя iPhone у 2027 році.

На вересневій презентації Apple представила iPhone Air – свій новий смартфон з ультратонким корпусом завтовшки 5,6 мм і абсолютно новим дизайном. Але це лише частина амбіцій "яблучної" компанії: у майбутньому варто чекати на вихід ще більш унікального девайса.

В інтерв'ю The Wall Street Journal головний дизайнер Apple Алан Джай заявив, що iPhone Air – це ще один крок до "унікального скляного пристрою", про який мріяв Стів Джобс. Йдеться про iPhone, який би виглядав "як один аркуш скла", без рамок навколо екрана і вирізу для фронтальних датчиків.

За минулі роки Apple домоглася прогресу в досягненні цієї мети: спочатку вийшов iPhone X з безрамковим дисплеєм, потім в iPhone 14 Pro "чубчик" поступився місцем Dynamic Island, а тепер представлений iPhone Air. На відміну від iPhone 17 Pro, модель жертвує автономністю і можливостями камери заради екстремальної тонкощі і відчуття легкості.

За даними інсайдерів, вже за 2 роки ми побачимо повністю скляний iPhone. Раніше Марк Гурман з Bloomberg писав, що iOS 26 підготує ґрунт для ювілейного iPhone у 2027 році, який відрізнятиметься вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів.

iPhone Air, як і інші нові смартфони Apple, стане доступний для купівлі 19 вересня. Ціна – від 999 доларів. А вже 15 вересня відбудеться реліз фінальної версії iOS 26.

Перший iPhone з повноекранним дисплеєм може з'явитися вже у 2026 році. Йдеться про перший складаний iPhone, який стане частиною лінійки iPhone 18 та отримає радикально оновлений дизайн без вирізів і Dynamic Island.

Незважаючи на проведену нещодавно презентацію, Apple ще не закінчила з анонсами у 2025 році. Найближчими місяцями компанія може випустити нові iPad Pro, Apple TV і HomePod mini.

