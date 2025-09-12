Він зазначає, що ми б хотіли "ще кілька таких американських систем для нашої держави".

США мають ще одну систему протиповітряної оборони, не гіршу за зенітно-ракетний комплекс Patriot - спеціального представника президента США по Україні Кіта Келлога. Так у своєму виступі на щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" пожартував президент України Володимир Зеленський.

"Дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, ніж "Петріоти". Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіт Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що це не зовсім жарт, адже коли в Києві перебуває представник президента Сполучених Штатів Америки, росіяни не завдають масованих ударів по Україні, зокрема не б'ють по українській столиці.

Водночас, зауважив Зеленський, з представниками інших держав це не працює. "Можливо, спрацювало б із представником Китаю, але, схоже, Китай не зацікавлений у тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари", - сказав президент і додав, що це також не працює з представниками міжнародних організацій, зокрема найбільших.

Президент висловив думку, що у США "є сила, щоб так впливати на Путіна, щоб він принаймні корегував свою поведінку".

Зеленський також додав, що "готовий надати генералу Келлогу громадянство, все, що потрібно, квартиру… все що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню".

В Європі критикують Трампа

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Трамп мав запровадити жорсткі санкції проти Росії, утім натомість він влаштував президенту Росії Володимиру Путіну саміт на Алясці.

Сікорський наголосив, що Росію потрібно позбавити ресурсів, необхідних для продовження війни проти України.

