Обстріли дослідницьокого реактора: в Інституті пояснили, чи є небезпека викиду радіації

У харківському дослідницькому реакторі відреагували на статтю про пошкодження внаслідок російських обстрілів.

На території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" не зафіксовано жодних надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у коментарі Центру на офіційній сторінці в Facebook, який було опубліковано у відповідь на статтю The New York Times про численні пошкодження будівель Інституту внаслідок російських обстрілів.

"Інститут функціонує у штатному режимі. Жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Крім того, ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об'єкті виключена", - зазначили в Інституті.

Інститут навів коментар генерального директора інституту Миколи Шульги, який він дав у 2022 році телеканалу Суспільне. У коментарі гендиректор сказав, що "Джерело нейтронів" - це абсолютно безпечна за фізичною роботою установка.

За його словами, на той момент, у реактор було завантажено 37 паливних елементів – таких самих, які використовуються на атомних електростанціях. За його словами, якщо з-яких небудь причин установка буде зруйнована, то радіоактивні елементи з палива можуть вийти назовні. Катастрофу він порівняв з тим, що може статися на звичайній атомній станції: підвищиться радіаційна обстановка у приміщенні, де знаходиться дослідницька установка, на території Інституту та навколо неї. Водночас, він запевняв, що співробітники роблять усе, щоб подібного не сталося.

Також він говорив, що в Інституті не ведеться жодних робіт, які можна розцінювати, як підготовку до створення ядерної зброї.

Що відомо про пошкодження дослідницького реактора

Нагадаємо, що за даними ЗМІ російськи боєприпаси різного типу щонайменше 74 пошкоджували споруди на території Харківського фізики-технічного інституту, де знаходиться дослідницький ядерний реактор. Щоденні вибухи поступово руйнують диспетчерську, раз від разу струшуючи стіни. Вибухи такої сили, що в середині приміщення сиплеться штукатурка.

