Україна розраховує отримати другий транш від ЄС до вересня цього року.

Україна розраховує отримати другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в 600 млн євро до вересня цього року.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба міністерства.

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"Ми вдячні Європейській комісії за підтримку і за допомогу в грудні 2020 року — отримання першого траншу в 600 млн євро. Зараз уряд і Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов Програми та отримання другого траншу від ЄС у вересні 2021 року", — заявив Марченко.

Міністр підкреслив, що для отримання 600 млн євро від Євросоюзу Україна має виконати ряд зобов'язань. Зокрема йдеться про реформи в таких сферах:

управління державними фінансами;

належне управління та верховенство права;

поліпшення бізнес-клімату;

секторальні реформи та державні підприємства.

Також Марченко прокоментував переговори України з Міжнародним валютним фондом. За його словами, зараз Україна знаходиться в діалозі з МВФ з трьох головних питань: збереження незалежності Національного антикорупційного бюро, проведення конкурсів на посади до Вищої ради правосуддя і введення закону про кримінальну відповідальність за неправильну інформацію в деклараціях.

Глава Мінфіну додав, що питання пов'язані з бюджетуванням, бюджетною консолідацією, Національним банком України та енергетикою «вже вирішені».

Допомога МВФ для відновлення світової економіки

У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR)на суму 650 млрд дол. задля відновлення світової економіки від коронакризи.

За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.

Співпраця з МВФ: передісторія

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

12 квітня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ 2,7 мільярда доларів.

13 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна може отримати транш МВФ.

19 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Україна хоче переглянути суми майбутніх траншів від МВФ.

20 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна розраховує отримати черговий транш МВФ.

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Автор: Олена Коваленко