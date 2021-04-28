Україна розраховує отримати другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в 600 млн євро до вересня цього року.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба міністерства.
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"Ми вдячні Європейській комісії за підтримку і за допомогу в грудні 2020 року — отримання першого траншу в 600 млн євро. Зараз уряд і Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов Програми та отримання другого траншу від ЄС у вересні 2021 року", — заявив Марченко.
Міністр підкреслив, що для отримання 600 млн євро від Євросоюзу Україна має виконати ряд зобов'язань. Зокрема йдеться про реформи в таких сферах:
- управління державними фінансами;
- належне управління та верховенство права;
- поліпшення бізнес-клімату;
- секторальні реформи та державні підприємства.
Також Марченко прокоментував переговори України з Міжнародним валютним фондом. За його словами, зараз Україна знаходиться в діалозі з МВФ з трьох головних питань: збереження незалежності Національного антикорупційного бюро, проведення конкурсів на посади до Вищої ради правосуддя і введення закону про кримінальну відповідальність за неправильну інформацію в деклараціях.
Глава Мінфіну додав, що питання пов'язані з бюджетуванням, бюджетною консолідацією, Національним банком України та енергетикою «вже вирішені».
Допомога МВФ для відновлення світової економіки
У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR)на суму 650 млрд дол. задля відновлення світової економіки від коронакризи.
За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.
Співпраця з МВФ: передісторія
- 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.
- Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.
- 12 квітня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ 2,7 мільярда доларів.
- 13 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна може отримати транш МВФ.
- 19 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Україна хоче переглянути суми майбутніх траншів від МВФ.
- 20 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна розраховує отримати черговий транш МВФ.
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