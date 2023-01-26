У 2022 році Україна отримала понад 32 млрд дол. міжнародної допомоги, з яких понад 14 млрд дол. складали гранти.

Загальний обсяг офіційного фінансування від міжнародних партнерів у 2023 році може перевищити 38 млрд дол., що дозволить уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту і підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні.

Як повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу, у 2022 році Україна отримала понад 32 млрд дол. міжнародної допомоги, з яких понад 14 млрд дол. становили гранти.

Завдяки цьому вдалося профінансувати більшу частину дефіциту зведеного бюджету (понад 27% ВВП без урахування грантів), а також наростити міжнародні резерви до 28,5 млрд дол. на кінець року. Поточний рівень резервів є достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку.

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"Враховуючи вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у переговорах з МВФ, загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити 38 млрд дол. Це дозволить уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту в 2023 році і підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні навіть в умовах тривалого збереження високих ризиків безпеки", - сказав Пишний.

У Нацбанку очікують, що на кінець 2023 року міжнародні резерви складуть близько 27 млрд дол. і надалі будуть рости.

Допомога Україні під час війни:

У 2022 році Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку, згідно з балансовими даними, - близько 32,1 млрд дол.

Найбільша фінансова допомога надійшла від США - 12 млрд дол., Євросоюзу - 8 млрд дол., МВФ - 2,7 млрд дол., Канади - 1,9 млрд дол. США, Німеччини - 1,6 млрд дол.

Станом на 6 вересня 2022 року валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в серпні склали 4,79 млрд дол. США.

Загалом протягом 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

Міжнародні резерви України у грудні 2022 року зросли на 1,9% і станом на 1 січня 2023 року становили 28,5 млрд дол.

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