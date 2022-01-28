При цьому НБУ переглянув прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%.

Реальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року збільшиться на 3,4%.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2022 року.

"Реальний ВВП України за підсумками 2022 року збільшиться на 3,4%. Надалі зростання економіки пришвидшиться до близько 4% щороку", - йдеться в повідомленні.

При цьому НБУ переглянув прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7% і очікує повернення інфляції до цілі 5% у 2023 році.

"Досягненню цілі з інфляції у 2022 році заважатиме насамперед перенесення вторинних ефектів від високих зовнішніх цін на енергоносії та продовольство. Це відобразиться на цінах широкого переліку товарів і послуг. Вагомий вплив матимуть зростання витрат бізнесу на оплату праці та коригування адміністративних цін", - йдеться в повідомленні.

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ВВП України

Валовий внутрішній продукт (Gross Domestic Product, GDP) - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

ВВП України в третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7% в річному вираженні.

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