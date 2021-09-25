Близько 70% коштів приватні пенсійні фонди вкладають у державні цінні папери.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов вважає, що для успіху пенсійної реформи треба надати інвесторам якісні механізми вкладення коштів.

Про це повідомляється на офіційному на сайті НКЦПФР.

"На другому рівні (пенсійної системи – УНІАН) ми бачимо проблеми з фінансовими інструментами, де будуть розміщуватись кошти пенсійної системи. Наприклад, сьогодні в Україні вже давно працює третій рівень пенсійного забезпечення. На жаль, ми бачимо, що приблизно 70% коштів фонди вкладають в ОВДП (облігації внутрішньої державної позики - УНІАН). З одного боку дуже добре, адже це надає ресурс для економіки країни, а з іншого — унеможливлює варіативність цих вкладів", - зазначив Магомедов.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів планував у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запуск накопичувальної пенсійної системи у найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року уряд затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

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Автор: Богдан Слуцький