За даними звіту, тільки 36 відсотків українців від 15 до 64 років платять внески в державну пенсійну систему.

У зв'язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.

Такий прогноз дано в звіт "Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення і стійкість" на сайті Міжнародної організації праці.

Читайте такожОприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії: як це працює

"Зараз тільки 36 відсотків населення працездатного віку від 15 до 64 років в Україні платять внески в державну пенсійну систему. Коли охоплення населення знаходиться на такому низькому рівні, застосування суворого принципу сплати внесків з точки зору придатності означає, що зрештою понад 60 відсотків людей похилого віку не отримуватимуть пенсію, пов'язану зі сплатою внесків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними причинами низького рівня охоплення є: відносно низька участь населення в робочій силі та високе безробіття (зокрема для молоді та жінок), відсутність реєстрації через неформальність і заниження заробітної плати.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Богдан Слуцький