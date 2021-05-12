Найбільшу суму до бюджету сплатив мешканець Києва з доходів, отриманих за межами України.

Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень задекларували 8451 українець.

Як повідомляє Державна податкова служба, у порівнянні з попереднім роком цей показник виріс на 6%.

Дохід у розмірі понад 1 мільярд гривень задекларувала лише одна людина - мешканець Києва.

"Також найбільшу суму до сплати в бюджет визначено мешканцем м. Києва з доходів, отриманих за межами України, – майже 80 млн грн, у тому числі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 66,5 млн грн та військового збору - 11,1 млн гривень", - розповіли в податковій.

Зазначається, що найбільша кількість мільйонерів обліковується в м. Києві (3375 особи), Дніпропетровській (684 особи), Харківській (595 осіб) та Київській (540 осіб) областях.

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Загалом мільйонери задекларували дохід у сумі 70,4 млрд грн, з яких ПДФО складає 1,6 млрд грн, а військовий збір - 0,2 млрд гривень.

"Загалом, за оперативними даними, у 2021 році доходи, отримані протягом минулого року, задекларували майже 472 тис. громадян, що на рівні минулого року. Найактивніше декларували доходи мешканці Запорізької (майже 51 тис. декларацій), Дніпропетровської (маже 40 тис. декларацій) та Херсонської (більше ніж 37 тис. декларацій) областей", - зазначили податківці.

У цілому за підсумками 2020 року українці сплатили в бюджети 2,5 млрд грн ПДФО та 360,1 млн грн військового збору.

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Автор: Олександр Топчій