Фонд Diakonie Katastrophenhilfe припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати в рамках програми.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Польща припинила виплати грошової допомоги українським біженцям в рамках програми німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Як повідомляється на сайті фонду, програма передбачала виплату по 700 злотих (5 769 грн) на біженця, який подав заявку, і 600 злотих (4 945 грн) на кожного члена його сім'ї.

Фонд виплачував допомогу українським біженцям протягом трьох місяців. Допомога була доступна в таких польських містах: Вроцлаві, Гданську, Бельсько-Бялой, Оструді, Згежі та Бітомі.

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"Наша програма грошової допомоги закінчилася, про інші програми допомоги в Польщі можна дізнатися на сайті уряду Польщі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що фонд Diakonie Katastrophenhilfe припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати в рамках програми.

"Реєстрація на нашу зимову підтримку закрита. Дякую за проявлений інтерес", - йдеться в повідомленні.

Українські біженці в ЄС

Станом на 30 листопада 2022 року за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців були зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Повідомлялося, що Європейська комісія продовжить ще на один рік правила приймання та надання захисту українським біженцям. Правила будуть продовжені до березня 2024 року. Рішення ухвалить ЄК, а окреме рішення країн-членів ЄС в цьому випадку не потрібно.

Агентство Reuters повідомляло, що в країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів з прийому українських біженців. Нову хвилю біженців очікують через зимові холоди та атаки росіян на об'єкти енергетики.

Так, лише у Словаччині орієнтовно очікують до 700 тис. українців протягом трьох місяців через низькі температури та війну.

30 листопада 2022 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що для українських біженців змінюються умови прийому в його країні. Так, з березня 2023 року їх проживання в колективних установах розміщення стане платним.

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