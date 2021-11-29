Перший віце-спікер Олександр Корнієнко нагадав, що два останні тижні перед новим роком депутати не працюватимуть у пленарному режимі.

До 17 грудня парламент має ухвалити держбюджет на наступний рік, оскільки депутатам не захочеться перед Новим роком повертатися до сесійної зали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав під час засідання Погоджувальної ради голів фракцій, груп і комітетів.

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За його словами, очікується, що проект держбюджету на 2022 рік уряд передасть до ВР найближчим часом.

На думку Корнієнка, було б добре, якби цього тижня парламент встиг його розглянути, оскільки такий важливий процес на останній тиждень залишати ризиковано. (Останній тиждень до нового року, коли парламент працює в пленарному режимі, це 14-17 грудня, а потім, з 20 по 24 грудня депутати працюють в комітетах і фракціях, з 27 по 31 грудня працюють з виборцями – УНІАН)".

За його словами, важливо, щоб "ми не опинилися напередодні нового року в ситуації, коли треба повертатися в зал".

"Я думаю, що для більшості депутатів ця перспектива не буде райдужною", - додав перший віце-спікер.

Держбюджет на 2022 рік:

Кабінет Міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

2 листопада Верховна Рада прийняла проект держбюджету - 2022 у першому читанні.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн.

Дефіцит бюджету-3,5% ВВП, що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн.

Середньомісячна зарплата складе 15,3 тис.грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс передбачений на рівні 28,6 грн за долар.

Автор: Надя Пришляк