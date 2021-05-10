Такі зміни до законодавства планується представити у липні.

Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро.

Про це заявила комісар ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung, повідомляє DW.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.

Для чого це потрібно

Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях змін законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. Макгіннесс додала, що збирається створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

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Автор: Світлана Закелова