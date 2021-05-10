Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро.
Про це заявила комісар ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung, повідомляє DW.
"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.
Для чого це потрібно
Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях змін законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. Макгіннесс додала, що збирається створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.
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