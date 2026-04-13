ЄС висунув Мадяру 27 умов для розморожування 35 млрд євро субсидій для Угорщини, - FT

Однією з умов є розблокування кредиту для України на суму 90 млрд євро.

Європейський Союз висунув 27 умов для майбутнього прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра в обмін на розморожування європейських субсидій для країни у розмірі 35 млрд євро. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на європейських чиновників.

За словами співрозмовників видання, однією з умов є розблокування кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро та зняття вето на пакет санкцій проти Росії. Також ЄС вимагає від Угорщини проведення антикорупційних перевірок і скасування рішень епохи Віктора Орбана, визнаних такими, що порушують правила ЄС, починаючи від поводження з особами, які шукають притулку, і закінчуючи забезпеченням академічної свободи.

У виданні додали, що представники Єврокомісії також очікують на найшвидші переговори з Мадяром та його командою щодо врегулювання проблеми, що виникла через відмову Угорщини дотримуватися рішення Європейського суду, який визнав будапештське законодавство про надання притулку порушенням правил ЄС. Через цей спір Будапешту доводиться щодня сплачувати штраф у розмірі 1 млн євро, який у підсумку сягнув майже 900 млн євро.

"У нас багато важелів впливу. Тиск чиниться на Мадяра, і я думаю, він хоче досягти результатів якомога швидше", - розповів журналістам європейський чиновник.

У виданні нагадали, що раніше Мадяр оголосив, що його першою закордонною поїздкою після вступу на посаду прем'єра Угорщини стане візит до Варшави та Відня, після чого він збирається вирушити до Брюсселя.

Мадяр не перешкоджатиме отриманню Україною кредиту ЄС

Раніше майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не збирається перешкоджати отриманню Україною кредиту Європейського Союзу в розмірі 90 мільярдів євро, який заблокував його попередник Віктор Орбан.

Мадяр зазначив, що це рішення вже було ухвалено в грудні. Він додав, що Угорщина не братиме участі в кредиті, оскільки перебуває в "дуже складній фінансовій ситуації".

