Петер Мадяр зробив важливу заяву щодо кредиту на €90 мільярдів для України

Раніше Угорщина заблокувала багатомільярдний європейський кредит для нашої країни.

Майбутній лідер Угорщини Петер Мадяр заявив, що не стане перешкоджати отриманню Україною позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро, яку заблокував Віктор Орбан, повідомляє The Guardian.

"Це рішення (щодо виділенням коштів Україні, – УНІАН) вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати", – заявив лідер партії "Тиса".

Водночас він повідомив, що Будапешт збереже можливість відмови від участі в кредиті, оскільки перебуває у "дуже складній фінансовій ситуації". Річ утім, що угода передбачала можливість відмови для Угорщини (разом із Чехією та Словаччиною) від надання коштів.

Відео дня

На думку фахівців, цей варіант важко назвати "ідеальним" для України, але це все ж крок уперед, який наближає ЄС до фактичного виділення грошей.

Також Мадяр торкнувся питання вступу України до Євросоюзу. Він зазначив, що виступає проти пришвидшеного варіанту набуття членства для Києва.

"Було б неможливо, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до ЄС", – сказав угорський державний діяч.

Він додав, що "усі країни-кандидати повинні проходити однакову процедуру" і що в кінці процесу хотів би провести відповідний референдум в Угорщині.

Кредит ЄС для України – головні новини

На початку лютого Європейський Союз після тривалих переговорів щодо умов узгодив механізм кредитування України обсягом 90 млрд євро на найближчі два роки. Із цієї суми 60 млрд євро планували спрямувати на військову підтримку, а ще 30 млрд євро – на покриття бюджетних потреб України. Відсотки за кредитом має сплачувати ЄС. Погашення позики Україною передбачено лише після того, як РФ виплатить репарації.

Втім, Будапешт заблокував 90 мільярдний кредит для України. Більше того - Віктор Орбан зробив вороже ставлення до Києва центральним елементом своєї передвиборчої кампанії з переобрання.

Спочатку він схвалив критично важливий для України кредит разом з іншими лідерами ЄС. Але пізніше змінив позицію, роблячи акцент на нафтопроводі "Дружба", який було пошкоджено внаслідок удару російського безпілотника. Орбан звинуватив Україну в умисному перекритті нафтопроводу та "шантажі" Будапешта питанням енергоносіїв.

