Мадяр відповів, чи планує він телефонувати Путіну

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини та лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що не дзвонитиме російському диктатору Володимиру Путіну. Таку заяву він зробив під час пресконференції після перемоги на виборах.

"Якщо Путін зателефонує мені, то я візьму трубку. Але я не буду дзвонити йому сам", - сказав Мадяр.

За словами лідера "Тиси", у разі можливої розмови з Путіним він скаже йому, щоб той припинив війну проти України.

Відео дня

"Думаю, Путін не послухається моєї поради, але я сподіваюся, він буде змушений припинити цю війну", - додав Мадяр.

Майбутній прем'єр Угорщини зазначив, що прагнутиме до прагматичних відносин з Росією, оскільки Будапешт, як і раніше, залежить від імпорту російських енергоресурсів. За його словами, він перегляне всі контракти з Росією і розірве їх, якщо це буде потрібно.

Також Мадяр підкреслив, що Росія є агресором і становить загрозу для всієї Європи.

"Росія становить загрозу безпеці Угорщини та Європи. Ми знаємо росіян – і я говорю не про російський народ, російську культуру чи російських людей – це чудові люди, – а про російського ведмедя та його роль в історії Угорщини", – заявив Мадяр.

Крім того, майбутній прем'єр Угорщини зазначив, що його країна і вся Європа в цілому повинні бути готові захистити себе.

У Путіна відреагували на поразку Орбана на виборах

Раніше прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на те, що "прагматичні контакти" між Росією та Угорщиною будуть продовжені з новим керівництвом. Так він прокоментував перемогу опозиційної партії "Тиса" та її лідера Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині.

"Угорці зробили свій вибір. Ми з повагою ставимося до цього вибору", - сказав Пєсков.

Вас також можуть зацікавити новини: